De Nederlandse hockeysters hebben maandag ook de tweede groepswedstrijd op het EK in Antwerpen niet gewonnen. De topfavoriet voor de titel bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen Spanje en beleeft de slechtste start van een EK ooit.

Nederland was het toernooi begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen België en bleef op een EK niet eerder zonder winst in de eerste twee wedstrijden.

Spanje was in de eerste poulewedstrijd van het EK in Antwerpen met 1-0 te sterk voor Rusland. België en Rusland treffen elkaar later op de dag.

Ondanks de twee gelijke spelen heeft Oranje nog zicht op een plek bij de eerste twee en daarmee het bereiken voor de halve finales. Winst tegen het op papier zwakke Rusland is dinsdag normaal gesproken genoeg.

Caia van Maasakker viert haar openingstreffer tegen Spanje. (Foto: Pro Shots)

EK-duels zonder zege zeldzaam voor Oranje

Tegen Spanje zorgde Caia van Maasakker uit een strafcorner voor een voorsprong, maar nog in de eerste vijftien minuten kwam de tegenstander langszij. Oranje was sterker en gevaarlijker, maar scoorde niet meer.

Het is pas de tweede keer dat Nederland minimaal twee wedstrijden niet wint op een EK. De enige andere keer was in 1991, toen er één keer gelijk werd gespeeld en twee keer werd verloren.

Nederland werd al negen keer Europees kampioen en geldt dus ook nu weer als topfavoriet voor de titel. Voor de winnaar van het EK ligt een olympisch ticket klaar.