Fernando Alonso doet in 2020 zo goed als zeker mee aan de Dakar Rally. De Spaanse autocoureur gaat namens Toyota een duo vormen met meervoudig winnaar Marc Coma, die de taak van copiloot op zich neemt.

Het nieuws moet nog officieel bevestigd worden, maar volgens Spaanse en Franse media staat de deelname van Alonso aan de Dakar Rally al vast. Voor de 38-jarige Spanjaard wordt het zijn debuut in de woestijnrally.

De 42-jarige Coma geldt als legende in de Dakar Rally. De Spanjaard schreef het evenement in 2006, 2009, 2011, 2014 en 2015 bij de motoren op zijn naam. Hij is tevens sportief directeur van de Dakar.

Alonso reed tot 2018 in de Formule 1 en veroverde twee wereldtitels in de koningsklasse van de autosport (2005 en 2006). De Spanjaard deed ook mee aan autoraces zoals de 24 uur van Le Mans (winst in 2018 en 2019) en de Indy 500.

Dit jaar hoopte Alonso zijn eerste zege in de Indianapolis 500 veilig te stellen en daarmee ook de 'Triple Crown of Motorsport' (winst van Grand Prix Monaco, 24 uur van Le Mans én Indy 500) te veroveren. Door een dramatische kwalificatie mocht hij niet meedoen aan de Indy 500.

De 41e editie van de Dakar Rally wordt van 5 tot en met 17 januari gehouden. De rally zal voor het eerst in elf jaar niet in Zuid-Amerika, maar in Saoedi-Arabië worden verreden.