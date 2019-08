Dafne Schippers is zondag als vierde geëindigd op de 200 meter bij de Diamond League in Birmingham. De overwinning ging naar Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's.

Schippers kwam in Engeland tot een tijd van 22,81 seconden. Daarmee was ze bijna vier tienden langzamer dan haar beste prestatie van dit seizoen op de 200 meter (22,45 in Monaco in juli).

Miller-Uibo snelde naar 22,24. De olympisch kampioene op de 400 meter troefde de Britse Dina Asher-Smith (22,36) en Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica (22,50) af.

Schippers boekte dit jaar één zege op de 200 meter in de Diamond League. In juni was ze de snelste in Oslo. De 27-jarige Utrechtse bereidt zich voor op de WK in Qatar (28 september-6 oktober). In 2015 en 2017 werd Schippers wereldkampioen op de 200 meter.

Visser niet naar finale van 100 meter horden

Nadine Visser wist zich zondag in Birmingham niet te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden. De houdster van het Nederlands record (12,71) eindigde in haar serie als vijfde in 12,97 en kwam één honderdste van een seconde tekort voor een plek in de eindstrijd.

Nafissatou Thiam zorgde voor de opvallendste prestatie in het Alexander Stadium. De olympisch, wereld- en Europees kampioene op de zevenkamp won het verspringen met een afstand van 6,86 meter, goed voor een verbetering van het Belgisch record met 19 centimeter en plaatsing voor de WK.

Thiam heeft ook voor de zevenkamp en het hoogspringen al een ticket voor de wereldkampioenschappen.