De Nederlandse zeilers worden bij het olympisch testevent in Enoshima aardig op de proef gesteld. De omstandigheden zijn zwaar. Zo is het bloedheet en is de wind niet bepaald constant in Japan, wat het evenement behoorlijk onvoorspelbaar maakt.

Op de tweede wedstrijddag moesten enkele races bij het eiland nabij Yokohama vanwege een gebrek aan wind worden afgelast, terwijl in sommige klassen de wind juist ineens opstak of van richting veranderde.

De RS:X-surfers moesten zelfs flinke tijd wachten voor zij eindelijk het water op mochten. De tweede race ging niet meer door. Dorian van Rijsselberghe kwam in die enige race als elfde over de meet, waardoor hij zesde staat in het klassement.

"Het ging niet supergoed, maar we zijn uren aan het maken en daar draait het om, want geen dag is hetzelfde hier", zei de regerend olympisch kampioen. "Het is wel goed om te ervaren hoe we het beste met de warmte om kunnen gaan. Als het zo warm is, moet alles makkelijk zijn en wil je geen gedoe hebben."

Volgens de Texelaar zijn de wisselende omstandigheden iets waar de surfers mee om moeten leren gaan, met het oog op de Spelen van volgend jaar. "Je moet het omarmen en niet als een nadeel zien. Voor de anderen is het misschien wel nog moeilijker. We maken er het beste van en we laten ons niet gek maken."

Kiran Badloe, die met Van Rijsselberghe in een felle strijd verwikkeld is om het enige Nederlandse ticket voor de Spelen op de RS:X, heeft het toernooi verlaten. Hij heeft een irritatie aan zijn rug en wil met het oog op het WK in september geen risico nemen.

'Slechte dag door hitte'

Bij de vrouwen had Lilian de Geus een mindere dag in de RS:X. De Nederlandse eindigde als achttiende en zestiende en zakte naar de achtste plek in het klassement. "Ik had veel last van de hitte. En weinig wind betekent veel pompen. Dat is intensief en ik had telkens net te weinig energie om met deze wind goed uit te komen.”

Marit Bouwmeester had ook moeite om zich aan het weer aan te passen. De Laser Radial-zeilsters liep bij de start al een achterstand op en die wist ze door het gebrek aan wind niet meer in te lopen, waardoor ze als 23e eindigde. "Het ontbrak een beetje in de uitvoering en dat is zuur. Maar het is een mooi moment om te leren en morgen gaan we het weer beter doen."

49erFX-zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz kwamen tot een negende en veertiende plek en staan nu tiende, terwijl de 470-zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout naar plek zes zijn geklommen. In de Finn deed Nicolas Heiner mee om de ereplaatsen, maar hij zakte uiteindelijk terug naar plek zeven.

Het Olympisch Test Event duurt nog tot en met 22 augustus. De Spelen in Tokio gaan volgend jaar op 24 juli van start en duren tot en met 9 augustus.