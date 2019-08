De Nederlandse hockeyers zijn zaterdag met een eenvoudige zege begonnen aan het EK in Antwerpen. De ploeg van trainer Max Caldas versloeg Ierland in het eerste groepsduel met 5-1.

Oranje legde de basis voor de overwinning in het eerste kwart. Door treffers van Seve van Ass, Mirco Pruyser en Bjorn Kellerman stond het na tien minuten al 3-0.

Kellerman nam in de 37e minuut ook de vierde Nederlandse treffer voor zijn rekening, waarna Pruyser er in het laatste kwart 5-1 van maakte. Shane O'Donoghue redde bij een 3-0-achterstand uit een strafcorner de eer voor Ierland.

Met een doelsaldo van plus vier bezet Nederlander voorlopig de tweede plaats in de vier landen tellende groep A. Duitsland, dat eerder op de dag met liefst 9-0 won van Schotland, is koploper.

Mirco Pruyser maakte net als Bjorn Kellerman twee treffers tegen Ierland. (Foto: Pro Shots)

Alleen maar velddoelpunten bij Oranje

Van Ass opende al in de derde minuut met een harde uithaal met zijn backhand de score namens de titelverdediger. Een schot van Pruyser uit de draai in de vijfde en een door Kellerman afgeronde counter in de negende minuut zorgden voor de snelle beslissing.

Oranje liet daarna de teugels wat vieren en incasseerde in het tweede kwart een tegentreffer. Dankzij een geweldige backhand van Kellerman en een tip-in van Pruyser kreeg de Nederlandse zege toch nog een wat fraaier aanzien. Alle goals van Oranje waren een velddoelpunt.

De andere poule bestaat uit België, Engeland, Wales en Spanje. De nummers één en twee van beide groepen plaatsen zich voor de halve finales.

Ook de Nederlandse hockeysters komen zaterdag in actie op het EK in Antwerpen. De negenvoudig kampioen start om 20.30 uur tegen gastland België.