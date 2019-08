Dorian van Rijsselberghe heeft zaterdag op succesvolle wijze zijn rentree gemaakt. De Nederlandse windsurfer won in het Japanse Tokio de eerste wedstrijd van het olympisch testevent in de RS:X-klasse.

De dertigjarige Van Rijsselberghe kampte bijna twee maanden met een elleboogblessure en kon daardoor lange tijd niet in actie komen. Bij zijn rentree in Tokio werd hij eerste, zestiende en negende in zijn eerste drie wedstrijden.

"De eerste race was echt top", zei Van Rijsselberghe na afloop. "Ik werd eerste, maar was wel heel diep gegaan om die eerste plek te bemachtigen. Dat heb ik gevoeld, de tweede en derde race, maar het was een mooie dag. Ik ben wel moe nu. Het is een tijdje geleden dat ik zo lang zo hard heb moeten varen."

Kiran Badloe kwam in de eerste wedstrijd als vierde binnen, maar besloot daarna niet meer van start te gaan vanwege rugproblemen. "We gaan hier even niets riskeren en geen onnodig risico nemen. Ons WK (in september, red.) komt eraan. Daar moeten we pieken", aldus coach Aaron McIntosh.

Van Rijsselberghe veroverde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en die van 2016 in Rio de Janeiro goud in de RS:X-klasse. Hij kroonde zich in 2011 en 2018 tot wereldkampioen.

Goed begin Bouwmeester in Tokio

Niet alleen de windsurfers, maar de gehele Nederlandse zeilploeg is in Tokio voor het olympisch testevent. Marit Bouwmeester kwam in de Laser Radial-klasse als vijfde en derde over de streep in de eerste twee wedstrijden en staat nu tweede overall.

"Het was een zware en lange dag, maar wel heel gaaf hoor", zei Bouwmeester, de regerend olympisch kampioene. "Lekker veel wind en mooie golven. Heel leuk! Ik heb een 5 en een 3 gevaren. Dat is wel oké, maar mag nog beter. Elke race die we hier varen, kunnen we wel iets verfijnen."

Finn-zeiler Nicholas Heiner kende een goede eerste dag door in beide races als tweede over de finish te komen. Hij staat dan ook op de tweede plek overall.

Het olympisch testevent geldt logischerwijs als de belangrijkste voorbereiding op de Spelen van volgend jaar in Tokio. Door deze wedstrijden kan de Nederlandse ploeg alvast wennen aan de weersomstandigheden in Japan.