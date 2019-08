Dorian Rijsselberghe verschijnt zaterdag toch aan de start van het olympische testevenement in Tokio, waar volgend jaar de Olympische Spelen plaatsvinden. De windsurfer is net op tijd hersteld van zijn elleboogblessure.

"Ik heb geen verwachtingen, want ik heb anderhalve maand niet kunnen varen. Nu ben ik weer pijnvrij en wil ik gewoon zo goed mogelijk varen. De focus ligt op het WK in september", zegt Van Rijsselberghe, die ruim twee maanden last had van de blessure aan zijn elleboog.

"Ik had een tenniselleboog, en dat terwijl ik niet eens tennis. De vorige trainingsperiode hier in Japan in juli heb ik daardoor weinig gedaan. Maar ik heb deze week voor het eerst in anderhalve maand weer gevaren. Pijnvrij, dus dat geeft de burger moed."

Van Rijsselberghe is in voorbereiding op het WK, van 22 tot en met 28 september in Italië, de tweede van in totaal drie selectiemomenten in de kwalificatiestrijd om het olympische ticket met Kiran Badloe.

'Als het kan, wil je hier nu varen'

De geboren Texelaar wilde het testevenement in Tokio net als Badloe desondanks niet overslaan, omdat dat geldt als dé generale repetitie voor de Spelen van volgend jaar op hetzelfde water rond het eiland Enoshima.

"Als het kan, wil je hier nu varen, het is een jaar voor de Spelen. Dit is de generale repetitie. Als je daaraan mee kan doen, dan wil je erbij zijn. Dus we hebben thuis wat geschoven zodat ik hier kan zijn."

Van Rijsselberghe is in elk geval duidelijk over het belang van het WK in september. De tweevoudig wereld- en olympisch kampioen ziet het als het sportmoment van het jaar voor hemzelf.

"Daar moet het weer lopen en daar moet ik er staan. Ik loop nu door die tenniselleboog nog wat achter in mijn opbouw. Maar we gaan volle bak door vanaf nu. We zitten straks bijna de hele maand in Italië. Maar eerst gaan we in Japan lekker varen."