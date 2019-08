Zonder vedetten Valentin Verga en Robbert Kemperman jagen de Nederlandse hockeyers vanaf zaterdag in Antwerpen op de derde Europese titel op rij. Oud-international Teun de Nooijer en voormalig bondscoach Paul van Ass hebben begrip voor de beslissing van bondscoach Max Caldas het duo thuis te laten.

Verga (187 interlands) en Kemperman (206) vielen begin dit jaar al buiten de boot voor de nieuwe Pro League, omdat ze de voorrang gaven aan de lucratieve competitie in Maleisië. Ook in de voorbereiding op het EK kregen beide spelers geen uitnodiging voor de voorselectie.

"Kemperman is bij zijn club Kampong twee keer geblesseerd geraakt aan zijn hamstring", motiveerde Caldas zijn besluit bij Hockey.nl. "Zijn lichaam was niet in orde om te spelen op dit niveau. Je moet gezond en fit zijn; dat kost tijd en dat hebben we niet."

"De prestaties van Valentin bij zijn club Amsterdam gingen bovendien met heel veel ups en downs. Je moet na zeven maanden zonder Oranje op clubniveau dermate goed spelen om hier te komen. Dat was niet het geval."

Robbert Kemperman is niet fit genoeg voor het EK. (Foto: Pro Shots)

'Geen recht op plek in Oranje door veel interlands'

Van Ass, die van 2010 tot 2014 bondscoach was van de Nederlandse hockeyers, kan de uitleg van Caldas volgen. "Je hebt niet het recht op een ticket voor het Nederlands elftal, omdat je zo veel interlands hebt", zegt hij tegenover NUsport.

"Ze hebben op hun beurt ook zelf de deur opengezet door naar Maleisië te gaan. En nu ze acht maanden niet meer bij het Nederlands elftal trainen, gaan ze dat in fysiek opzicht merken. Het is niet zo dat je met een extra shuttle na de training internationaal het verschil kunt maken."

"Het ligt nooit aan een ander, maar altijd aan jezelf", aldus De Nooijer, die uit ervaring spreekt. Hij werd in 2012 in eerste instantie door Van Ass buiten de voorselectie voor de Olympische Spelen van Londen gelaten.

Uiteindelijk werd de toen 36-jarige balvirtuoos na drie maanden afwezigheid wel opgeroepen. "Het is verstandig om bij tegenslag te kijken naar wat je zelf hebt laten liggen en wat je in het vervolg beter moet doen."

Oud-international Teun de Nooijer. (Foto: Pro Shots)

‘Niet einde interlandloopbaan’

De Nooijer denkt niet dat de deur voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar definitief dicht zit voor de 29-jarige Kemperman en diens leeftijdsgenoot Verga. "Dit hoeft wat mij betreft niet het einde van de interlandloopbaan van Kemperman en Verga te betekenen. Nederland hoort uit de beste spelers te bestaan. Daar behoren ze toe."

"Maar als je zo veel toernooien hebt gespeeld als hen, is het de vraag of ze de echte honger hebben. Hoe graag willen ze nog écht hun grenzen verleggen? Dat is altijd een moeilijk gevecht", benadrukt Van Ass, huidig coach van HGC, wiens zoon Seve aanvoerder is van Oranje op dit EK.

"Natuurlijk heb je individuele kwaliteit nodig, maar uiteindelijk is niemand onmisbaar. Dat speelt ook voor hen mee: hoe gaat dit EK? Als Nederland het EK wint, zijn er kennelijk meer opties."

Voormalig bondscoach Paul van Ass. (Foto: Pro Shots)

'Ervaren België topfavoriet op EK'

Ondanks dat Nederland regerend Europees kampioen is, bestempelt De Nooijer gastland en huidig wereldkampioen België als topfavoriet voor de titel. "Bij België zit erg veel kwaliteit en ervaring", weet De Nooijer. "Ze hebben al een titel op zak, maar zijn nog steeds hongerig. Ze spelen ook nog eens in eigen land, wat een enorm voordeel kan zijn."

Van Ass stelt dat de frisheid van geest het belangrijkste ingrediënt voor Nederland is om met succes de Europese titel te kunnen verdedigen. "Als dat in orde is, heeft Nederland nog steeds de beste kansen voor de eindzege. Nederland heeft namelijk het beste team en de beste spelers."

Nederland begint zaterdag het EK in het Belgische Antwerpen met een groepswedstrijd tegen Ierland. Een dag later volgt het duel met aartsrivaal Duitsland, waarna Oranje op dinsdag de groepsfase besluit met een ontmoeting met Schotland.

De nummers één en twee van de twee poules plaatsen zich voor de halve finales. De winnaar van de finale, die op 24 augustus wordt gespeeld, grijpt tevens een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.