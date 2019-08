De Nederlandse honkbalinternational Xander Bogaerts heeft woensdag zijn honderdste homerun in de MLB geslagen. Hij hielp zijn ploeg Boston Red Sox daarmee aan een 5-1-zege op de Cleveland Indians.

De 26-jarige geboren Arubaan zette de Red Sox in de derde inning op een 2-0-voorsprong. Hij sloeg de bal de tribune in en volgde daarmee het voorbeeld van zijn teamgenoot Rafael Devers, die dat vlak daarvoor ook al had gedaan.

In de zevende inning sloeg de korte stop ook zijn 101e homerun. Hij vergrootte de voorsprong van de titelverdediger daarmee naar 5-1, want ook Mookie Betts en Devers kwamen daardoor over de thuisplaat.

Ondanks de zege is het nog lang niet zeker dat Boston dit jaar de play-offs haalt. De ploeg heeft in de divisie een grote achterstand op de New York Yankees en Tampa Bay Rays en staat ook ver achter in de strijd om een van de twee wildcards in de American League.

Bogaerts is de tweede Nederlandse international in korte tijd die de mijlpaal van honderd homeruns bereikt. In juli ging Didi Gregorius van de New York Yankees hem voor.

In totaal zijn er vier Nederlandse honkballers die meer dan honderd homeruns sloegen. De andere twee zijn Andruw Jones en Jonathan Schoop.