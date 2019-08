Bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse judoploeg ziet de WK van deze maand in Tokio als een mooie voorbereiding op de Olympische Spelen van een jaar later. Hij hoopt in ieder geval twee Nederlanders op het podium te zien in de Japanse hoofdstad.

"De WK is een heel belangrijk moment voor de olympische kwalificatie. We staan er wat dat betreft goed voor en het is daarom ook een mooie test voor de Olympische Spelen van volgend jaar", zei Arens woensdag tijdens een persmoment op Papendal.

"Het is bovendien heel speciaal om in de Budokan (het stadion in Tokio waar Anton Geesink in 1964 olympisch kampioen werd, red.) te judoën. Het is toch een beetje heilige grond. Om daar in actie te komen en te staan als coach is fantastisch."

Nederland eindigde de WK van vorig jaar in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe op drie medailles. Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk veroverden respectievelijk zilver en brons in de gewichtsklasse tot 78 kilogram en Juul Franssen pakte brons in de categorie tot 63 kilogram.

"We zetten de doelstelling op hetzelfde niveau als vorig jaar en toen hoopte ik op twee medailles", aldus Arens. "We hopen dit keer twee á drie keer op het podium te eindigen."

Guusje Steenhuis pakte vorig jaar WK-zilver. (Foto: Getty Images)

Nederland al tien jaar zonder WK-goud

Hoewel Steenhuis er vorig jaar met haar zilveren plak dichtbij was, is het inmiddels al tien jaar geleden dat een Nederlandse judoka zich tot wereldkampioen kroonde. De nu 33-jarige Verkerk veroverde in 2009 in haar geboorteplaats Rotterdam goud in de categorie tot 78 kilogram.

In vergelijking met de WK-selectie van vorig jaar zit Kim Polling er weer bij. De viervoudig Europees kampioen (-70 kilogram) moest de WK in 2018 laten schieten, omdat ze herstellende was van een hernia. Talent Simeon Catharina (21) is vanwege zijn recente prestaties in de gewichtsklasse tot 100 kilogram ook bij de selectie gehaald.

De WK judo, dat deel uitmaakt van de kwalificatie van de Olympische Spelen van 2020, begint op zondag 25 augustus en wordt precies een week later afgesloten met de teamwedstrijden (gemengd). De loting wordt op zaterdag 24 augustus verricht.

De volledige Nederlandse selectie: Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg), Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).