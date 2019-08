De Nederlandse volleyballers zijn er zondag niet in geslaagd om zich voor het eerst sinds 2004 te plaatsen voor de Olympische Spelen. Oranje verloor bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam van wereldtopper Verenigde Staten.

De VS, de nummer drie van het WK van vorig jaar en de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, was in Ahoy met 1-3 (18-25, 20-25, 25-17 en 21-25) te sterk voor Nederland, dat op de wereldranglijst dertien plekken lager staat (tweede om vijftiende).

Alleen de winnaar van het OKT in Rotterdam veroverde een ticket voor de Spelen. De Amerikanen eindigden met drie zeges in drie wedstrijden als eerste. Nederland won vrijdag van Zuid-Korea (3-2) en zaterdag van België (3-0), maar staat als nummer twee met lege handen.

Oranje krijgt in januari zeer waarschijnlijk nog een laatste kans om zich te kwalificeren voor Tokio 2020. Op elk continent wordt dan een OKT georganiseerd met acht deelnemende landen, waarvan alleen de winnaar naar de Spelen gaat. Aan het Europese kwalificatietoernooi doen de top zeven van de Europese ranglijst en het organiserende land mee.

De Nederlandse volleyballers eindigden in 2004 bij hun laatste olympische deelname als negende. In 1996 werden ze in Atlanta olympisch kampioen en vier jaar eerder pakte Oranje zilver in Barcelona.

Een week geleden wisten de Nederlandse volleybalsters hun eerste kans op olympische kwalificatie ook niet te pakken. De Oranjevrouwen verloren bij het OKT in Italië kansloos van het gastland en moeten zich daardoor in januari eveneens via het Europese kwalificatietoernooi zien te plaatsen voor Tokio.

Nederland weerde zich goed tegen wereldtopper VS. (Foto: ANP)

Oranje biedt de VS goed partij

De Nederlandse mannen boden de VS zondag goed partij, maar de Amerikanen konden op de belangrijke momenten steeds was extra's. In de eerste set nam Oranje halverwege een 13-10-voorsprong, maar na een 16-16-tussenstand sloeg de VS met vier punten op rij een beslissend gat.

Ook in set twee begon Nederland goed, maar na een 10-6-voorsprong kon de ploeg van bondscoach Roberto Piazza wederom niet doordrukken. De VS kwam terug tot 12-12 en schakelde in de slotfase van het bedrijf wederom een tandje bij: 20-25.

Nederland toonde veerkracht in het prima gevulde Ahoy en gaf in de derde set een grote voorsprong (maximaal tien punten) niet weg: 25-17. In set vier was het erg spannend, maar de VS sloeg halverwege een klein gaatje, hield die marge vast en stelde een olympisch ticket veilig.

Nimir Abdel-Aziz was met 23 punten de topscorer van Oranje. Maarten van Garderen kwam tot elf punten. Bij de VS blonken Matthew Anderson (achttien punten) en Aaron Russell (zeventien punten) uit.