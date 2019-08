De Nederlandse atletiekploeg is er bij de Europese kampioenschappen voor landenteams in het Noorse Sandnes niet in in geslaagd om promotie naar het hoogste niveau, de Super League, af te dwingen.

Nederland eindigde zondag na veertig onderdelen als vierde in de First League, het op een na hoogste niveau in Europa. Het Oranje-team eindigde op 259 punten. Portugal werd eerste met 302 punten en verdiende zo een plekje in de Super League.

Nederland, dat het moest stellen zonder Dafne Schippers en Sifan Hassan, won bij het toernooi in Sandnes vijf onderdelen.

Marije van Hunenstijn was de snelste op de 100 meter (11,63), Lisanne de Witte won de 400 meter (52,05), Nadine Visser eindigde als eerste op de 100 meter horden (12,98), Denzel Comenentia zegevierde bij het kogelstoten (20,61 meter) en Chris Garia schreef met een tijd van 20,85 de 200 meter op zijn naam.