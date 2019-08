De Britse Jamie Chadwick is zondag de eerste kampioen in de W Series geworden. Beitske Visser eindigde op de tweede plek in het klassement van de autosportklasse voor vrouwen.

In de slotrace in het Britse Brands Hatch ging de overwinning naar Alice Powell, die daarmee haar eerste zege in de W Series boekte. De Britse eindigde als derde in het eindklassement.

Chadwick kwam achter de Finse Emma Kimiläinen en Visser als vierde over de streep. De 21-jarige coureur kon alleen nog door Visser van de eindzege afgehouden worden, maar dan had de Nederlandse dertien punten moeten goedmaken.

Chadwick won eerder dit jaar de races in Hockenheim en Misano en eindigde bij alle voorgaande wedstrijden op het podium. Als winnaar van de W Series verdient ze 450.000 euro aan prijzengeld.

Visser won alleen de tweede race in Zolder en pakte de tweede plek in Misano en op de Norisring. Bij de andere twee races werd ze vierde.

De top twaalf van dit seizoen mag volgend jaar ook aan de W Series deelnemen. Het is nog niet officieel bekend hoe de kalender van volgend jaar eruit ziet.