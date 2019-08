Andrea Dovizioso heeft zondag na een spannend duel Marc Márquez verslagen in de MotoGP-race in Oostenrijk. In de Moto3-klasse boekte Romano Fenati zijn eerste zege sinds een maandenlange schorsing.

Márquez begon in Spielberg voor de 59e keer op poleposition en verbeterde daarmee het record van Mick Doohan. De Spanjaard verloor bij de start de leiding aan Fabio Quatararo, maar hij kon de twintigjarige Fransman al snel weer inhalen.

Daarna ontstond er een spannend gevecht tussen Márquez en Dovizioso, dat tot de laatste ronde duurde. Met nog negen rondes te gaan, wist de Italiaan de eerste plek over te nemen van de vijfvoudig kampioen in de MotoGP.

Drie rondes voor het einde heroverde Márquez de leiding. Dovizioso bleef in de slotrondes aandringen en passeerde zijn rivaal in een van de laatste bochten.

De 33-jarige Dovizioso won dit jaar alleen nog de openingsrace in Qatar. Márquez was in Argentinië, Spanje, Frankrijk, Catalonië, Duitsland en Tsjechië de snelste. Hij leidt in de WK-stand met 230 punten, Dovizioso staat met 172 punten op de tweede plek.

Op 25 augustus wordt in het Britse Silverstone de volgende race gehouden.

Romano Fenati viert feest in Oostenrijk. (Foto: Pro Shots)

'Remknijper' Fenati boekt eerste zege sinds schorsing

Fenati boekte op de Red Bull Ring zijn eerste zege sinds oktober 2017. De 23-jarige coureur van VNE Snipers was dit seizoen nog niet verder gekomen dan een vierde plek en bezet in het klassement de negende plaats.

Zijn landgenoot Lorenzo Dalla Porta nam door een zesde plek in Oostenrijk de leiding in de stand over van de Spanjaard Arón Canet, die slechts tiende werd. Er zijn nog acht Grands Prix te gaan in de Moto3.

In september vorig jaar kneep Fenati tijdens de Moto2-race van San Marino de remhendel van Stefano Manzi in. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

De roekeloze daad leidde tot woedende reacties in de motorsport. De internationale federatie FIM schorste de Italiaan tot februari 2019, Marinelli Snipers ontsloeg hem op staande voet en team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

Fenati zei na het incident dat zijn loopbaan in de motorsport erop zat, maar hij kreeg toch een nieuwe kans van VNE Snipers, de opvolger van Marinelli Snipers.

Bendsneyder vijftiende in Moto2

In de Moto2 ging de zege in Oostenrijk naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder. Hij eindigde vlak voor de Spanjaarden Álex Márquez en Jorge Navarro. De Nederlander Bo Bendsneyder kwam als vijftiende over de streep.

Márquez blijft de leider in de WK-stand. Bendsneyder komt op zes punten en en staat daarmee in de onderste regionen van de stand.