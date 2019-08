De Nederlandse volleyballers hebben zaterdag ook hun tweede duel op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) in Rotterdam gewonnen. Na de 3-0-overwinning op België heeft Oranje aan een zege op de Verenigde Staten voldoende om een olympisch ticket veilig te stellen.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza neemt het zondag om 16.00 uur op tegen de Verenigde Staten, die als nummer twee van de wereldranglijst favoriet zijn in Ahoy.

Oranje is zelf de mondiale nummer vijftien en rekende zaterdag verrassend eenvoudig af met België, dat de nummer twaalf van de wereld is. In Rotterdam waren de setstanden 25-22, 25-21 en 25-20.

Nimir Abdel-Aziz was de uitblinker bij Oranje met 21 punten. Ook Maarten van Garderen (dertien punten) en Thijs ter Horst (elf) hadden een groot aandeel in de zege.

Vrijdag opende Oranje het OKT in eigen huis met een zwaarbevochten 3-2-overwinning op Zuid-Korea. De Aziatische nummer 23 van de wereldranglijst kwam met 0-2 in sets voor, maar Oranje boog de score toch nog om.

De VS startte het toernooi met een 3-1-zege op België. De Amerikanen waren zaterdagavond in Ahoy met 3-0 te sterk voor Zuid-Korea.

In januari nog tweede kans op olympisch ticket

Alleen de winnaar van het OKT plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waaraan elf landen en gastland Japan deelnemen. Mocht Oranje zich zondag niet kwalificeren, dan volgt in januari 2020 nog een laatste kans om een ticket te bemachtigen.

Op elk continent wordt dan een OKT georganiseerd met acht deelnemende landen, waarvan alleen de winnaar naar de Spelen gaat. Aan het Europese kwalificatietoernooi doen de top zeven van de Europese ranglijst en het organiserende land mee.

De Nederlandse volleyballers plaatsten zich in 2004 voor het laatst voor de Spelen en eindigden toen als negende. In 1996 werden ze in Atlanta olympisch kampioen en vier jaar eerder pakten ze in Barcelona het zilver.