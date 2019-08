De Nederlandse korfballers zijn zaterdag voor de tiende keer wereldkampioen geworden. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer was in het Zuid-Afrikaanse Durban met 31-18 te sterk voor België.

Halverwege was het al 20-10. Celeste Split was namens Oranje het meest op dreef met zeven doelpunten. Ook Laurens Leeuwenhoek, Marjolijn Kroon, Esther Cordus, Mick Snel, Nick Pikaar en Barbara Brouwer waren trefzeker.

Het was de elfde keer dat het WK korfbal werd gehouden - de eerste editie was in 1978 - en telkens stonden Nederland en België tegenover elkaar in de finale. Alleen in 1991 slaagden de Belgen erin om Oranje te verslaan.

In oktober vorig jaar werd het dominante Nederland in eigen land al voor de zevende keer Europees kampioen. Niet België, maar Duitsland werd toen in de finale opzij gezet.

De ploeg van bondscoach Scholtmeijer begon het WK in Zuid-Afrika in een poule met Tsjechië, Nieuw-Zeeland en Catalonië en rekende vervolgens ook af met Ierland, Duitsland en China.

Eerder op de dag legde Chinees Taipei voor de derde keer op rij en de vierde keer in totaal beslag op het brons door af te rekenen met China: 25-16.