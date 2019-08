Anthony Joshua zal zijn revanchegevecht tegen Andy Ruiz op 7 december in Saoedi-Arabië houden, zo meldt het management van de Engelsman.

Ruiz zorgde eind mei in New York voor een daverende verrassing door de nog ongeslagen Joshua in de zevende ronde uit te schakelen.

De Mexicaan mag zich daardoor nu wereldkampioen noemen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Hij is de eerste wereldkampioen in het zwaargewicht ooit uit Mexico.

Ruiz staat als beroepsbokser op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker in 2016.

Joshua staat op 22 overwinningen. Hij was voor de partij tegen Ruiz nog ongeslagen, mede dankzij een heroïsche zege op de Oekraïner Wladimir Klitschko in 2017.

Joshua hoopt passie voor boksen terug te vinden

Promotor Eddie Hearn hoopte dat het Principality Stadium in Cardiff als locatie zou worden aangewezen voor de strijd tussen Joshua en Ruiz, maar laatstgenoemde gaf te kennen dat hij niet in het Verenigd Koninkrijk wil boksen.

"Ik zou het geweldig vinden als het in Cardiff wordt gehouden, maar ik denk dat de partij op neutraal terrein gespeeld gaat worden", zei Joshua er eerder deze week zelf al over.

Joshua hoopt dat hij in aanloop naar het treffen met Ruiz zijn passie voor het boksen terugkrijgt, iets wat hij naar eigen zeggen de afgelopen periode miste.

"Ik voel me sterk genoeg en ik denk dat ik mijn fouten kan corrigeren. Ik wil me laten omringen door vakmensen uit het boksen, zodat ik me kan laten inspireren. Ik hoop dat ik daarmee mijn passie voor de sport kan terugkrijgen."