De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag hun openingswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza boekte een zwaarbevochten zege op Zuid-Korea.

Oranje knokte zich in Ahoy terug van een 0-2-achterstand in sets en won uiteindelijk met 3-2 (23-25, 25-27, 26-24, 25-20 en 15-12) van Zuid-Korea, dat de 23e plek op de wereldranglijst bezet.

In de eerste twee sets gaf Nederland telkens een vroege voorsprong uit handen. De nummer 26 van de wereld verspeelde in het tweede bedrijf op 25-24 een setpunt, waarna de Aziaten even later wel toesloegen.

In de spannende derde set ging het volledig gelijk op en benutte de formatie van Piazza het derde setpunt. Oranje kwam in de vierde set nog wel even op achterstand, maar daarna was het gedaan met het Zuid-Koreaanse verzet.

Thijs ter Horst zorgde voor het beslissende punt, nadat Nederland eerst nog twee matchpoints had gemist. Hij was goed voor in totaal zestien punten en werd daarmee samen met Nimir Abdel-Aziz topscorer aan Nederlandse zijde.

België is volgende tegenstander

Nederland speelt op het OKT in eigen land in totaal drie wedstrijden. Zaterdag is België de volgende tegenstander en zondag wordt het toernooi afgesloten met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten.

Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor de Spelen, waaraan elf landen en gastland Japan deelnemen. Mocht Oranje zich niet kwalificeren, dan volgt in januari 2020 nog een laatste kans om een ticket te bemachtigen.

Op elk continent wordt dan een OKT georganiseerd met acht deelnemende landen, waarvan alleen de winnaar naar de Spelen gaat. Aan het Europese kwalificatietoernooi doen de top zeven van de Europese ranglijst en het organiserende land mee.

De Nederlandse volleyballers plaatsten zich in 2004 voor het laatst voor de Spelen en eindigden toen als negende. In 1996 werden ze in Atlanta olympisch kampioen en vier jaar eerder pakten ze in Barcelona het zilver.