Joy Stubbe en Marleen van Iersel hebben zich vrijdag geplaatst voor de kwartfinales op het EK beachvolleybal in Moskou.

Het Nederlandse koppel was in de achtste finales met 21-18 en 21-19 te sterk voor de Duitsers Laura Ludwig en Margareta Kozuch.

Stubbe en Van Iersel wonnen in Rusland ook al hun drie groepswedstrijden. Ze verloren alleen tegen de Duitsers Karla Borger en Julia Sude een set.

Van Iersel kan voor de derde keer Europees kampioene worden. Ze zegevierde in 2012 in Scheveningen met Sanne Keizer en twee jaar daarna in Cagliari met Madelein Meppelink.

Brouwer en Meeuwsen zonder te spelen verder

Bij de mannen plaatsten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zich zonder te spelen voor de kwartfinales. De Poolse tegenstanders Michal Bryl en Grzegorz Fijalek trokken zich terug vanwege een blessure.

Brouwer en Meeuwsen wonnen ook alle drie de groepswedstrijden en verloren alleen tegen de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst.

Het andere Nederlandse koppel bij de mannen, Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, speelt vrijdag nog de achtste finale.

In die ronde was er nog een grote verrassing. De Russen Vjatsjeslav Krasilnikov en Oleg Stojanovski werden uitgeschakeld door de Oostenrijkers Martin Ermacora en Moritz Pristauz (13-21 en 19-21). Krasilnikov en Stojanovski werden dit jaar wereldkampioen en wonnen in de poulefase van Varenhorst en Van de Velde.