Schoonspringster Inge Jansen heeft donderdag in Kiev de Europese titel op de 3-meterplank veroverd. De Limburgse was met 293,85 punten de sterkste in de finale.

De 25-jarige Jansen liet met haar score de Russin Kristina Ilinykh (292,60) nipt achter zich. Het brons ging naar de Duitse Tina Punzel, die door de jury werd beloond met in totaal 290,15 punten.

Jansen plaatste zich als derde voor de finale. Daarin ging de Nederlandse, die twee jaar geleden net naast het brons greep op de 3-meterplank, na haar tweede sprong aan de leiding en gaf ze die positie niet meer uit handen.

Voor de Nederlandse is het haar tweede medaille op een EK. Twee jaar geleden pakte ze met Daphne Wils het brons bij het synchroonspringen op de 3-meterplank.

Het goud van Jansen is de tweede Nederlandse medaille op de EK in Kiev. Afgelopen dinsdag pakte Celine van Duijn het zilver op de 10-metertoren, waar ze titelverdedigster was.

Vorige maand verzekerde Jansen zich van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze stelde het ticket veilig door op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju als twaalfde te eindigen en op de geschoonde Europese ranglijst als vierde.

Het podium van de 3-meterplank met Inge Jansen (midden), Kristina Ilinykh (links) en Tina Punzel (rechts). (Foto: Pro Shots)