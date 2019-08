Anthony Joshua hoopt zijn passie voor boksen terug te vinden voor zijn rematch tegen Andy Ruiz, die later dit jaar op het programma staat. De 29-jarige Brit werd twee maanden geleden door de Amerikaan onttroond als wereldkampioen zwaargewicht, maar mag binnenkort op herkansing.

"Ik voel me sterk genoeg en ik denk dat ik mijn fouten kan corrigeren", aldus Joshua, die tegen Ruiz pas zijn eerste gevecht ooit verloor, dinsdag tegen Sky Sports.

"In de aanloop naar die wedstrijd wil ik me laten omringen door vakmensen uit het boksen, zodat ik me kan laten inspireren. Ik hoop dat ik daarmee mijn passie voor de sport kan terugkrijgen."

Joshua verloor het gevecht van Ruiz in Madison Square Garden in New York. Het is nog onduidelijk waar het nieuwe titelduel wordt gehouden. Ook de exacte datum van de wedstrijd is nog niet bekend.

Anthony Joshua en Andy Ruiz tijdens hun titelgevecht eerder deze zomer in New York. (Foto: Pro Shots)

Joshua verwacht partij op neutraal terrein

Promotor Eddie Hearn hoopt dat het Principality Stadium in Cardiff als locatie wordt aangewezen, al heeft Ruiz al laten weten dat hij niet in het Verenigd Koninkrijk wil vechten.

"Ik zou het geweldig vinden als het in Cardiff wordt gehouden, maar ik denk dat de partij op neutraal terrein gespeeld gaat worden", vervolgde Joshua.

"Het zou wel fantastisch zijn om het stadion in Cardiff binnen te lopen en te worden toegejuicht door tienduizenden mensen. Die energie voel je door je hele lichaam en het zou me net dat beetje extra kunnen geven waardoor ik het gevecht kan winnen."