Chelsea heeft dinsdag excuses aangeboden voor het grootschalige seksueel misbruik dat in de jaren zeventig bij de club plaatsvond. Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat voormalig hoofdscout Eddie Heath zich zonder problemen kon vergrijpen aan meer dan 25 jeugdspelers.

Door getuigenissen van 23 slachtoffers is naar boven gekomen dat de in 1983 overleden Heath jongens met een leeftijd van tussen de tien en zeventien jaar heeft misbruikt bij Chelsea. Volgens het onderzoek moeten meerdere volwassenen op de hoogte zijn geweest van zijn daden, maar niemand greep in.

Een van die personen is Dario Gradi. Volgens de onderzoekers zou de toenmalige assistent-trainer van Chelsea niks hebben gedaan toen hij van een vader te horen kreeg dat zijn zoon onder de douche was misbruikt door Heath.

"Meneer Gradi was op de hoogte van het seksueel misbruik én had in zijn positie de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen", zo staat in het onderzoeksrapport. "De klacht werd echter niet doorgezet naar andere mensen binnen de club. Daardoor kon er geen einde worden gemaakt aan het misbruik van Heath."

Chelsea diep door het stof

In een reactie bij de BBC ontkent Gradi dat hij de zaak onder het tapijt wilde vegen. De nu 78-jarige Italiaan beweert bovendien dat hij de klacht van de vader in kwestie wél heeft doorgegeven aan andere stafleden.

Chelsea heeft aangeslagen gereageerd op de uitkomst van het onderzoek, dat 2,5 jaar geleden werd begonnen. "We bieden onze excuses aan voor het misbruik dat zonder enige tegenstand kon plaatsvinden", aldus de directie in een korte verklaring.

Heath werd in 1968 aangesteld door Chelsea en in 1979 ontslagen. Voor zover bekend bij de onderzoekers was hij voor zijn dood in 1983 nooit aangeklaagd en werd nooit onderzoek gedaan naar zijn misdaden.