Ryan Lochte heeft zijn rentree na een schorsing van veertien maanden opgeluisterd met een gouden medaille. De Amerikaan veroverde zondag (lokale tijd) op de slotdag van de nationale kampioenschappen de titel op de 200 meter wisselslag.

De 35-jarige Lochte tikte aan in 1.57,76 en dat was genoeg om zijn 27e nationale titel en zijn eerste NK-goud sinds 2014 te veroveren. Hij schreef zich in totaal voor zes onderdelen in op de Amerikaanse kampioenschappen, maar haalde alleen op de 200 meter wisselslag de finale.

"Tien jaar geleden was dit een stuk eenvoudiger", zei een moegestreden Lochte vlak nadat hij het zwembad in Stanford uitkwam. "Ik heb nog een lange weg te gaan in aanloop naar de Olympische Spelen van volgend jaar."

De zesvoudig olympisch kampioen werd in juli 2018 geschorst, nadat hij twee maanden eerder een foto had geplaatst op zijn sociale media. Daarop was te zien dat hij een infuus met toegestane middelen kreeg toegediend, maar waarvan de hoeveelheid meer was dan is toegestaan. Zijn straf ging met terugwerkende kracht op 24 mei 2018 in.

Lochte, die al eens tien maanden geschorst werd vanwege het vernielen van een wc-deur op de Olympische Spelen van 2016 en een daaropvolgende valse aangifte, heeft twaalf olympische medailles op zijn naam staan.

De ervaren zwemmer pakte goud op de 4x200 meter vrije slag (2004, 2008, 2012 en 2016), de 200 meter rugslag (2008) en de 400 meter wisselslag (2012). Als Lochte zich plaatst voor de Spelen van 2020, is hij een van de oudste Amerikaanse olympiërs ooit.