De teleurstelling bij de Nederlandse volleybalsters is groot na de kansloze nederlaag van zondagavond tegen Italië. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison verloor in drie sets en miste zo de eerste kans op een ticket voor de Olympische Spelen van 2020.

"Ik ben echt ontzettend kwaad en gefrustreerd, want dit is heel erg balen", zei een boze Anne Buijs na het beslissende duel in Catania tegen de NOS. "We speelden kut en zijn gewoon de zaal uit getikt. We hebben een volleyballesje gehad van Italië."

"Vooral tactisch waren we heel slecht. We liepen de hele tijd achter de feiten aan en hebben geen moment in ons eigen spel gezeten of zelf het initiatief genomen. Er zitten aanvallers van wereldtop in ons team, maar niemand is eraan te pas gekomen. Het is er gewoon niet van gekomen."

Nederland werd in de beginfase al overdonderd door Italië, dat met 10-4 aan de leiding ging in de eerste set. Hoewel Oranje zich terug in de set knokte, was het niet genoeg om het eerste bedrijf te winnen (23-25).

"Het bleef maar gaan over hoe we Paola Egonu en Miriam Sylla (topspeelsters bij Italië, red.) moesten stoppen, maar dat lukte gewoon niet. Daar ben ik heel teleurgesteld over", bekende Buijs, die zoals gebruikelijk als passer in het veld stond.

'Alles wat we probeerden was verkeerd'

In de tweede set leek Nederland wat meer tegenstand te bieden, maar dat was slechts van korte duur. Italië bouwde al snel een marge op en won de tweede set overtuigend met 25-17, waarna de verliezend WK-finalist van 2018 na een sterk begin van het derde bedrijf ook die set (25-22) en daarmee de wedstrijd won.

Buijs vindt dat haar ploeg volledig kansloos was tegen de Italiaanse vrouwen. "We geven nooit op en met agressie kwamen we wel tot een bepaald punt, maar dat heeft ons duidelijk niet over de finishlijn geholpen. Dat is gewoon kut en frustrerend. Iedereen is behoorlijk pissig."

"We zaten er helemaal in en waren gefocust, maar alles wat we probeerden was net het verkeerde. Ga je links staan, slaan ze rechts, ga je rechts staan, slaan ze links. Dat is de hele avond zo geweest. Als je van je eigen kracht uitgaat, dan moeten ze zich aan ons aanpassen. Maar dat is bijna niet gebeurd."

Bondscoach Jamie Morrison van de Nederlandse volleybalsters. (Foto: Pro Shots)

Nog één kans op olympisch ticket

Door de nederlaag tegen Italië is er nog één kans voor Nederland om zich te plaatsen voor de Spelen. De ploeg van bondscoach Morrison doet in januari mee aan het continentale olympische kwalificatietoernooi.

De beste acht landen van de Europese ranglijst - die nog geen olympisch ticket hebben veroverd - mogen eraan meedoen. Het wordt hoe dan ook een zware kluif voor Nederland, want alleen de winnaar van het toernooi mag volgend jaar naar Tokio.

"Dit resultaat tegen Italië is heel teleurstellend, maar we moeten de knop proberen om te zetten", benadrukte bondscoach Morrison. "In januari hebben we nog een kans en daar moet vanaf nu de volle focus op liggen."

"Het was tegen een sterk team als Italië gewoon niet goed genoeg en dat doet pijn, maar we moeten daar snel van leren. Vooral in offensief opzicht moeten we beter. Er is nog steeds een kans op de Spelen en die moeten we proberen te grijpen."