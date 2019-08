Marc Márquez heeft zondag in de MotoGP de Grand Prix van Tsjechië op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Honda kwam met een comfortabele marge over de finish in Brno en boekte zijn vijftigste overwinning in de koningsklasse van de motorsport.

Márquez hield vanaf poleposition zijn Italiaanse rivaal Andrea Dovizioso achter zich. De Australiër Jack Miller finishte verrassend als derde in de tiende race van het seizoen, die vanwege de regen later begon. De top vijf werd gecompleteerd door de Spanjaard Alex Rins (vierde) en de Engelsman Cal Crutchlow (vijfde).

Voor de 26-jarige Márquez is het zijn zesde overwinning van het seizoen. De vijfvoudig wereldkampioen in de MotoGP won eerder dit jaar ook de races in Argentinië, Spanje (twee keer), Frankrijk en Duitsland.

Márquez gaat nu met 210 punten aan de leiding in de WK-stand. Naaste belager Dovizioso heeft 63 punten minder (147) en nummer drie Danilo Petrucci, die in Tsjechië als achtste over de finish kwam, volgt op 81 punten van Márquez.

Het MotoGP-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Oostenrijk. Márquez kroonde zich in 2016, 2017 en 2018 tot wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport.

Marc Márquez won in Tsjechië. (Foto: Pro Shots)

Bendsneyder buiten de punten in Moto2

In de Moto2 slaagde Bo Bendsneyder er niet in punten te veroveren. De twintigjarige Nederlander begon vanaf de achtste positie, maar viel snel terug en finishte uiteindelijk als zeventiende.

De zege ging naar de Spaanse klassementsleider Alex Márquez, die door zijn vijfde overwinning van het seizoen met 161 punten aan de leiding gaat in de WK-stand. Naaste belagers Thomas Luthi (128 punten) en Augusto Fernandez (110 punten) volgen op grote achterstand.

"Ik moet mijn excuses aanbieden aan het team voor een start en een eerste ronde die zo slecht waren dat ik geen moment mee kon doen", zegt een kritische Bendsneyder. "Ik verloor veel te veel plaatsen en heb het mezelf daarmee heel moeilijk gemaakt. Het was niet best."

Bendsneyder pakte dit seizoen nog maar vijf punten in de Moto2; twee in Argentinië en drie in de Verenigde Staten.