Marc Márquez start zondag tijdens de Grand Prix van Tsjechië voor de 58e keer vanaf polepositon in de MotoGP. De Spanjaard evenaart met dat aantal de Australiër Mick Doohan, die eveneens 58 keer vanaf de eerste plaats aan een race begon.

Márquez, die ondanks de regenval op profielloze banden aantrad, reed op zijn Honda met 2.02,753 de snelste ronde en was daarmee veel sneller dan de Australische nummer twee Jack Miller (2.05,277) en de Franse nummer drie Johann Zarco (2.05,351).

Andrea Dovizioso was de grote verliezer in de kwalificatie. De Italiaanse nummer twee in de WK-stand moest met 2.05,590 genoegen nemen met de vierde plaats.

Doohan was van 1989 tot en met 1999 actief in de motorsport. Hij werd van 1994 tot en met 1998 vijf jaar op rij wereldkampioen in de 500cc, de voorloper van de MotoGP.

Achter Márquez en Doohan completeren de Italiaan Valentino Rossi (55), de Spanjaard Jorge Lorenzo (43) en de Australiër Casey Stoner (39) de top vijf wat betreft aantal polepositions in de MotoGP.

Rits vindt dat Márquez geen respect heeft voor collega's

Márquez kreeg na afloop van de kwalificatie in Tsjechië nog wel de nodige kritiek van Alex Rins. De Spaanse nummer vier in de WK-stand reden elkaar tijdens de sessie in de weg en hadden bij het inrijden van de pits zelfs nog een klein handgemeen.

"Ik denk dat hij geen respect heeft voor andere rijders. Hij rijdt op zijn eigen manier. In de vijfde bocht ging hij te wijd en Miller en ik zaten achter hem. Toen wij ook wijd gingen, keek hij achterom en liet hij Jack voorbij. Hij keerde direct voor mij terug op de lijn. Hij heeft daarmee m'n ronde verknald", zei Rits.

"Dit was niet de eerste keer. Iedereen kent Marquez en iedereen weet dat hij een geweldig talent is, maar wat hij in de eerste training bij Viñales deed was precies hetzelfde. Marc houdt ervan een spelletje te spelen en in het hoofd van zijn rivalen te geraken. Ik laat me er niet door afleiden, ik blijf kalm."

Márquez gaat ruimschoots aan de leiding in de WK-stand. Hij heeft na negen van de in totaal negentien Grands Prix 58 punten voorsprong op Dovizioso en stevent dus hard af op zijn zesde wereldtitel in de MotoGP.