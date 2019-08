De Nederlandse volleybalsters hebben hun eerste wedstrijd in de jacht op een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio gewonnen. De formatie van bondscoach Jamie Morrison was vrijdag in Catania overtuigend te sterk voor België.

Oranje was op Sicilië met 3-0 (25-20, 25-15 en 25-22) te sterk voor België. Twee maanden geleden werd in de Nations League nog met 3-2 verloren van de 'Yellow Tigers'.

Robin de Kruijf, Yvon Beliën, Myrthe Schoot (libero), Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs en spelverdeler Laura Dijkema vormden in elke set de basis bij de nummer vier van het laatste WK. Ook Britt Bongaerts, Celeste Plak en Nika Daalderop kregen speelminuten. Sloetjes was met zestien punten de productiefste speelster.

Nederland kwam in de eerste set met 14-11 achter, maar knokte zich snel terug nadat Plak en Bongaerts waren ingevallen. In het tweede bedrijf was de ploeg van Morrison veel sterker en in de derde set kon België tot 22-22 gelijke tred houden.

Oranje speelt op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in totaal vier duels. Zaterdag is Kenia de volgende tegenstander en zondag wordt het toernooi afgesloten met een wedstrijd tegen gastland Italië.

Alleen groepswinnaar gaat naar Olympische Spelen

Alleen de winnaar van de poule plaatst zich voor de Spelen, waaraan elf landen en gastland Japan deelnemen. Mocht Oranje zich niet kwalificeren, dan volgt in januari 2020 nog een laatste kans om een ticket te bemachtigen.

Op elk continent wordt dan een OKT georganiseerd met acht deelnemende landen, waarvan alleen de winnaar naar de Spelen gaat. Aan het Europese kwalificatietoernooi doen de top zeven van de Europese ranglijst en het organiserende land mee.

De Nederlandse volleybalsters staan momenteel tweede op de Europese ranglijst en zijn dus zo goed als zeker van deelname aan dat toernooi.