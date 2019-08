Mathieu van der Poel heeft vrijdag voor de vierde keer dit jaar een shorttrackrace gewonnen in de wereldbeker mountainbiken. De Nederlander was de sterkste in het Italiaanse Val di Sole.

Van der Poel kwam solo over de finish. Hij reed in de laatste ronde weg bij de Braziliaanse nummer twee Henrique Avancini, die als enige in zijn wiel kon blijven na een vroege demarrage.

De 24-jarige renner van Corendon-Circus won eerder dit jaar ook al shorttrackraces in Albstadt, Nové Mesto en Les Gets, voor het eerst in zijn carrière een crosscountry en de Europese titel.

Van der Poel zegevierde vorig jaar ook al in shorttrackraces in Albstadt, Val di Sole en La Bresse, waarmee hij zijn doorbraak als mountainbiker beleefde.

Van der Poel mikt op goud bij Spelen

Van der Poel heeft als doel om volgend jaar als mountainbiker goud te pakken bij de Olympische Spelen in Tokio. Hij laat later dit jaar wel het WK aan zich voorbij gaan, omdat hij er de voorkeur aan geeft als wielrenner mee te doen aan het WK op de weg.

De in België geboren Nederlander maakte dit jaar ook al indruk als wielrenner. Hij won op spectaculaire wijze de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl.

Van der Poel begon als veldrijder - hij werd al twee keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen - maar focust zich de laatste paar jaar dus ook op andere disciplines.