Harrie Smolders doet deze maand niet mee aan het EK voor springruiters in Rotterdam. De ruiter krijgt zijn toppaard Don VHP Z niet in de juiste vorm.

De combinatie miste om die reden al het CHIO van Geesteren. Bij de concoursen in Falsterbo en Berlijn kwamen zij wel in actie, maar met name bij die laatste wedstrijd bleek het goede gevoel te ontbreken.

Het wegvallen van Smolders is volgens de KNHS een aderlating voor de landenwedstrijd, die op 22 augustus begint. Het EK wordt van 19 tot en met 25 augustus gehouden in Rotterdam.

Bondscoach Rob Ehrens noemt het "supervervelend" dat hij geen beroep kan doen op het koppel. "Voor een EK, zeker in eigen land, moet je in de flow zitten, anders werkt het niet. Het is enorm jammer, maar een onderdeel van de sport. Er zit er niet anders op dan door te schakelen."

De plek van Smolders en Don VHP Z in de landenwedstrijd wordt overgenomen door Doron Kuipers, die met Charley zal starten. Bart Bles is met Israel van de Dennehoeve reserve.

De ploeg wordt verder gevormd door Marc Houtzager (Sterrehof's Calimero), Maikel van der Vleuten (Dana Blue) en Frank Schuttert (Lyonel D).