De Australische rugbyer Israel Folau heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Australische rugbybond. De international raakte eerder dit jaar in opspraak vanwege homofobe uitspraken en werd ontslagen.

De dertigjarige Folau claimt dat zijn contract onterecht beëindigd is. De fullback voelt zich het slachtoffer van religieuze discriminatie en eist 10 miljoen Australische dollars (6,2 miljoen euro) aan schadevergoeding, meldt de BBC.

De streng religieuze Folau haalde in april wereldwijd het nieuws, nadat hij op sociale media had gezegd dat voor dronkaards, homoseksuelen, vreemdgangers, leugenaars, hoerenlopers, dieven, atheïsten en heidenen "de hel wacht" en dat "alleen Jezus redding kan brengen".

De 73-voudig international plaatste in het verleden al vaker dergelijke berichten op sociale media en werd daarvoor al gewaarschuwd door Rugby Australia. Desondanks ging Folau door, waarop hij ontslagen werd wegens een schending van de gedragscode in zijn contract. Hij is daardoor ook geen international meer.

De bewuste post van Israel Folau op Instagram. (Foto: Instagram)

'Uitspraak schept precedent'

Folau vecht zijn ontslag nu aan voor de rechtbank, ook omdat hij een groot aantal sponsordeals is verloren. Via crowdfunding wist hij al zo'n 1,5 miljoen euro op te halen.

De uitspraak kan volgens experts een belangrijk precedent scheppen in het Australisch arbeidsrecht. "Er is nog nooit uitspraak gedaan over het ogenschijnlijke conflict tussen het recht van een werkgever om de reacties van werknemers op sociale media te controleren en het recht op religieuze of politieke vrijheid van de werknemer", aldus rechtsgeleerde Anthony Forsyth.

Een onafhankelijke commissie stelde Rugby Australia eerder al in het gelijk. Door zijn ontslag mist Folau het WK in Japan, dat van 20 september tot en met 2 november wordt gehouden. Australië hoopt in Azië zijn derde wereldtitel in de historie veilig te stellen.