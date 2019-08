Atletiekbond IAAF is blij dat er eindelijk duidelijkheid is in de veelbesproken zaak rond Caster Semenya. De federatie hoopt dat de kwestie geen rol meer speelt bij de WK atletiek in september.

Dinsdag werd bekend dat Semenya de WK in Doha moet laten schieten, want de hoogste rechtbank in Zwitserland draaide het besluit dat de Zuid-Afrikaanse zonder testosteronverlagende medicatie in actie mag komen terug.

Begin juni had een kleinere rechtbank nog geoordeeld dat Semenya, die een van nature te hoge testosteronspiegel heeft en weigert medicatie te slikken, wél mag meedoen aan de WK.

"De IAAF is blij met het besluit van de Zwitserse rechtbank. De beslissing zorgt voor de broodnodige duidelijkheid voor alle atleten die zich voorbereiden op de WK", meldt de atletiekbond in een verklaring.

"In het restant van de procedure zal de IAAF bij het standpunt blijven dat biologie altijd boven genderidentiteit moet staan en dat de DSD-regels daarom noodzakelijk, redelijk en proportioneel zijn voor de bescherming van eerlijke vrouwelijke topsport."

Regel geldt voor middellange afstanden

De nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD), die inhoudt dat atletes als Semenya dus medicatie moeten nemen, geldt alleen voor de middellange afstanden (de 400 meter, 800 meter en 1.500 meter) en het hordelopen.

Tweevoudig olympisch kampioene Semenya liet de zaak al voorkomen bij het CAS, maar het internationale sporttribunaal stelde de IAAF in het gelijk. De Zuid-Afrikaanse tekende beroep aan, maar dat zal pas na de WK worden behandeld.

Eerder omschreef het CAS de zaak-Semenya als "een van de cruciaalste zaken" in zijn geschiedenis, met mogelijk verregaande consequenties voor de atletiek en de sport in het algemeen. De IAAF heeft altijd ontkend dat de DSD-regel specifiek voor Semenya opgesteld is.

De wereldkampioenschappen atletiek in het Qatarese Doha beginnen op vrijdag 27 september en duren tot en met zondag 6 oktober.