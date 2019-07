De Nederlandse honkbalinternational Loek van Mil is zondagavond op 34-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een noodlottig ongeval, zo heeft honk- en softbalbond bond KNBSB maandag bekendgemaakt.

Op verzoek van de familie wordt geen verdere toelichting gegeven op het overlijden van Van Mil, die afgelopen weekend nog naar buiten bracht dat hij stopte als honkballer.

De 2,16 meter lange pitcher voelde zich niet fit genoeg meer sinds hij vorig jaar december met ernstig hoofdletsel in een Australisch ziekenhuis was opgenomen nadat hij bewusteloos in de natuur was gevonden.

Van Mil kwam 48 keer uit voor het Nederlands team, waarvoor hij sinds 2007 op de grote toernooien speelde. In 2016 speelde hij een belangrijke rol tijdens de gewonnen EK-finale in eigen land.

In clubverband kwam de geboren Brabander dit jaar uit voor het Rotterdamse Neptunus. Eerder was hij als prof actief in de Verenigde Staten, Japan en Australië.

"De KNBSB is Van Mil zeer dankbaar voor wat hij in zijn loopbaan voor het Nederlandse honkbal betekend heeft en wenst de nabestaanden sterkte met het verwerken van dit grote verlies", meldt de honkbalbond maandag in een verklaring.