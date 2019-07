Mathieu van der Poel is opgelucht en trots dat hij zondag zijn favorietenrol op de EK mountainbike waar heeft gemaakt. De ongenaakbare Nederlander reed in Tsjechië onbedreigd naar het goud.

"Dit voelt heel goed, want ik heb hard gewerkt om dit te bereiken", zei Van der Poel na het veiligstellen van de Europese titel in Brno. "Voor aanvang van het seizoen was dit een van mijn grote doelen. Twee weken geleden was ik nog helemaal niet goed, maar ik werd beter en beter en voelde me heel sterk vandaag."

De 24-jarige renner van Corendon-Circus reed direct na de start aan de leiding, maar dat was niet van lange duur. Van der Poel ging in de afdaling onderuit en moest daardoor beginnen aan een inhaalrace.

"Ik voelde me vanaf de start heel goed en daardoor ging ik misschien iets te enthousiast de afdaling in", blikte de nummer drie van de afgelopen WK mountainbike terug. "Ik maakte een klein foutje en ging best hard tegen de grond, maar gelukkig bleef het zonder gevolgen en was ik vrij snel terug vooraan."

Van der Poel pakte zijn eerste Europese titel op de mountainbike (Foto: Getty Images)

'Heel blij en trots dat ik het af heb gemaakt'

Van der Poel heroverde zonder veel problemen de leiding en koesterde na vijf van de acht ronden al bijna een minuut op zijn naaste belagers. De tweevoudig wereldkampioen veldrijden kon zijn eerste Europese titel op de mountainbike in principe niet meer ontgaan, maar hij waakte zelf juist voor gemakzucht.

"Ik heb me eigenlijk nooit zeker gevoeld over de zege. We reden een heel technisch parcours en het was gevaarlijk om lek te rijden. Makkelijk was het zeker niet - dat is het nooit - maar ik ben heel blij en trots dat ik het af heb kunnen maken."

Van der Poel, die op de EK's van 2016 en 2018 moest opgeven, zag zijn landgenoot Milan Vader op de derde plek eindigen in Brno. De Zwitser Florian Vogel stelde het zilver veilig op 44 seconden van Van der Poel.

Eind augustus staat ook de WK mountainbike op het programma, maar Van der Poel zal daar niet aan de start staan. De Nederlander, die in april de Amstel Gold Race op zijn naam schreef, geeft de voorkeur aan de WK op de weg.