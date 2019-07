Tamás Kenderesi is zondag opgepakt door de Zuid-Koreaanse politie. De Hongaarse zwemmer die deze week deelnam aan de WK wordt verdacht van seksuele intimidatie.

Een achttienjarige vrouw beweert dat ze in de nacht van zaterdag op zondag door de 22-jarige Kenderesi werd lastiggevallen in een discotheek. De vrouw riep onmiddellijk de hulp van de politie in, die Kenderesi ter plekke arresteerde.

Kenderesi veroverde op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro brons op de 200 meter vlinderslag. Op de WK in Zuid-Korea eindigde hij op dat onderdeel als achtste.

In afwachting van het onderzoek heeft Kenderesi een uitreisverbod gekregen, zodat hij voorlopig in Zuid-Korea moet blijven.

Zwemmers raakten gewond door instorting in discotheek

De arrestatie van Kenderesi is niet het eerste incident buiten het zwembad rondom de WK in Gwangju. In een discotheek stortte in de nacht van vrijdag op zaterdag een deel van een dansvloer in, waarbij twee Zuid-Koreaanse bezoekers overleden.

Er raakten meerdere mensen gewond, onder wie ook negen aanwezige zwemmers. De Nederlandse waterpolosters Maud Megens liep lichte verwondingen op. Ze werd met een snee in haar hand naar het ziekenhuis gebracht.

De WK zwemmen duurt tot en met zondagmiddag.