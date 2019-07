Rob Cross en Michael Smith hebben zaterdag de finale van de World Matchplay in Blackpool bereikt. Cross versloeg Daryl Gurney na een bizarre comeback met 17-15 en Smith was een maatje te groot voor Glen Durrant: 17-10.

Bij de partij tussen Cross en Gurney ging het tot 4-4 gelijk op, waarna Gurney het heft in handen nam. De nummer drie van de plaatsingslijst liep via 4-9 uit naar 9-15.

De Noord-Ier was het daarna echter helemaal kwijt. Nummer twee van de wereld Cross begon - gesteund door het publiek in de Winter Gardens - steeds beter te gooien en zette de partij op zijn kop. Bij 16-15 sloeg hij op zijn vierde matchdart toe.

Later op de avond was Smith duidelijk te sterk voor Durrant, die in de tweede ronde nog Michael van Gerwen had uitgeschakeld. Smith nam direct het initiatief en was met een gemiddelde van 100,77 de enige halvefinalist die de grens van 100 passeerde.

De World Matchplay is na het WK het belangrijkste dartstoernooi van het jaar. Naast Van Gerwen werden ook Nederlanders Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Vincent van der Voort en Danny Noppert al snel naar huis gestuurd.

Het toernooi in Blackpool krijgt een andere winnaar dan vorig jaar, want titelverdediger Gary Anderson strandde net als Van Gerwen in de tweede ronde.