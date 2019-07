BMX'er Twan van Gendt is zaterdag in het Belgische Heusden-Zolder verrassend wereldkampioen geworden. De Nederlander bleef zijn landgenoot Niek Kimmann voor. Bij de vrouwen moest Laura Smulders genoegen nemen met het zilver.

Van Gendt bleef in de finale op het natte circuit uit het gedrang en kwam zo als eerste over de finish. Achter de twee Nederlanders eindigde de Franse titelverdediger Sylvain André als derde.

"Ik heb nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Ik leidde na de eerste bocht en ik dacht: hè, wat gebeurt hier?", zei een verbaasde Van Gendt na het winnen van het goud.

De 27-jarige fietscrosser uit Kerkdriel besloot afgelopen winter uit de nationale selectie te stappen en wordt nu getraind door Martijn Jaspers bij de commerciële ploeg Oegema TVE. "Ik wilde een meer op het individu gerichte benadering. Daarom heb ik voor Martijn gekozen. Die keuze betaalt zich nu uit."

Het is de eerste keer dat de 27-jarige Van Gendt de wereldtitel veroverde. Hij is de eerste Nederlander sinds Kimmann in 2015 die het WK-goud pakt. Eerder deze maand won Van Gendt bij het EK in het Letse Valmiera het zilver achter Kimmann.

Smulders afgetroefd door Willoughby

Smulders moest de Amerikaanse Alise Willoughby voor zich dulden. Het brons ging naar de Française Axelle Etienne, die Judy Baauw (vierde) van een medaille afhield.

Vorig jaar greep Smulders nog de wereldtitel. Haar zus Merel Smulders (zilver) en Baauw (brons) zorgden toen voor een volledig Nederlands podium.

Smulders was behoorlijk teleurgesteld door haar tweede plek. "Ik was superrelaxed maar verpruts het bij de start. Dan is het over", baalde ze. "Aan de ene kant moet ik nog blij zijn dat ik met zo'n slechte start nog tweede word. Maar het doet gewoon zeer."

Smulders werd eerder deze maand wel Europees kampioen. De Gelderse prolongeerde toen haar titel en hield Baauw achter zich.