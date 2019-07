Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk hebben zich bij de WK zwemmen in Zuid-Korea voor de halve finales van de 50 meter vrije slag geplaatst. Kromowidjojo zette in de series met 24,56 seconden de zevende tijd neer, Heemskerk met 24,80 de tiende.

Titelverdedigster Sarah Sjöström uit Zweden was de snelste met 24,26.

De Australische zussen Cate (24,40) en Bronte Campbell (24,74) zitten ook bij de zestien halvefinalisten, net als onder anderen Simone Manuel. De Amerikaanse pakte eerder deze week in Gwangju de wereldtitel op de 100 vrij. Manuel klokte in de series van het kortste nummer met 24,41 de derde tijd.

Twee jaar geleden bij de WK in Boedapest ging het goud op de 50 vrij naar Sjöström, Kromowidjojo veroverde toen zilver in een Nederlands record van 23,85.

De Nederlandse zwemploeg staat deze week in Gwangju nog altijd met lege handen. Mogelijk kan Kromowidjojo daar later op zaterdag verandering in brengen in de finale van de 50 meter vlinderslag, waarvoor ze zich als tweede plaatste.

Femke Heemskerk werd eerder zesde op de 100 meter vrije slag in Gwangju. (Foto: Pro Shots)

Gemengde estafetteploeg met hakken over sloot naar finale

Op de 50 meter schoolslag gingen de tieners Rosey Metz en Tes Schouten beiden door naar de halve finales; Metz in een tijd van 30,99 als tiende, Schouten met 31,03 als elfde. De Italiaanse Benedetta Pilato was met 29,98 de snelste in de series.

De gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter vrij plaatste zich op het nippertje voor de finale.

Kyle Stolk, Jesse Puts, Kira Toussaint en Maud van der Meer zetten met 3.27,29 de achtste tijd neer, precies genoeg om later op zaterdag terug te mogen komen voor de strijd om de medailles. Het Nederlandse kwartet was wel ruim 4,5 seconden langzamer dan de Verenigde Staten (3.22,70).