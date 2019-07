Femke Heemskerk is er vrijdag bij de WK langebaanzwemmen in Zuid-Korea niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 100 meter vrij. De Nederlandse tikte in de finale als zesde aan.

De 31-jarige Heemskerk klokte in Gwangju een tijd van 53,05, haar op twee na beste prestatie ooit op de 100 vrij. Daarmee was de geboren Roelofarendsveense een fractie sneller dan in de halve finales (53,16), maar het was niet genoeg voor een podiumplek.

Het goud ging naar de Simone Manuel, die aantikte in 52,04. De 22-jarige Amerikaanse verbeterde zo de nationale toptijd en hield de Australische Cate Campbell (zilver in 52,43) en de Zweedse Sarah Sjöström (brons in 52,46) achter zich.

Heemskerk heeft nog altijd het Nederlands record op de 100 meter vrij (langebaan) op haar naam staan. De tweevoudig olympisch medaillewinnares tikte in april 2015 in Eindhoven aan in 52,69.

Ranomi Kromowidjojo schitterde in de finale van de 100 meter vrij door afwezigheid. De Groningse klokte donderdag in de halve eindstrijd overall de negende tijd en dat was net niet genoeg voor een finaleplaats.

Femke Heemskerk zwom in de finale een verdienstelijke tijd. (Foto: Pro Shots)

Puts strandt in halve finales 50 vrij

Jesse Puts slaagde er op de 50 meter vrij niet in de finale te bereiken. De Utrechter, die op de WK kortebaan van 2016 goud veroverde op deze afstand, eindigde met een tijd van 21,91 overall als dertiende en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Alleen de beste acht zwemmers plaatsten zich voor de finale. De 24-jarige Puts was in de halve eindstrijd wel sneller dan in de series, waarin hij een tijd van 22,16 neerzette.

Op de 200 meter rugslag sneuvelde een wereldrecord. De Amerikaanse Regan Smith (17) zwom in de halve finales naar een tijd van 2.03,35 en daarmee verbeterde ze de mondiale toptijd van Melissa Franklin uit augustus 2012. De Amerikaanse tikte destijds aan in 2.04,06.

Ook op de 100 meter vlinderslag werd er een wereldrecord uit de boeken gezwommen. De Amerikaan Caeleb Dressel noteerde in de halve finales een tijd van 49,50 en verbeterde zo de mondiale toptijd van Michael Phelps uit 2009: 49,82.

De WK langebaanzwemmen duurt nog tot en met zondag. De Nederlandse ploeg van bondscoach Marcel Wouda pakte tot dusver geen medaille in Gwangju.