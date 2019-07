De Nederlandse waterpolovrouwen zijn zevende geworden op de WK in Gwangju. In de strijd om de zevende plek werd vrijdag met 11-9 gewonnen van Griekenland.

In de herhaling van de EK-finale van vorig jaar kwam Griekenland na een 5-1-achterstand terug tot 8-8. Door twee treffers van Maartje Keuning en één van aanvoerder Dagmar Genee trok Oranje in het laatste kwart aan het langste eind.

Keuning maakte drie treffers tegen de Grieken, net als Maud Megens. Twee jaar geleden eindigde Oranje nog als negende op de WK, nog twee jaar eerder werd er zilver gepakt op de WK in Kazan.

Oranje had de WK moeten winnen of in de finale moeten spelen tegen het al geplaatste Verenigde Staten om zich in Zuid-Korea te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De volgende mogelijkheid daartoe heeft de ploeg van bondscoach Arno Kammenga op de EK van januari in Boedapest.

Oranje heeft nog twee kansen op olympisch ticket

In Hongarije moet Oranje de titel prolongeren, of de finale halen tegen het al voor Tokio 2020 geplaatste Spanje. In maart zijn er nog twee tickets te verdienen op een olympisch kwalificatietoernooi in Italië.

Nederland werd op de Spelen van 2008 in Peking verrassend olympisch kampioen. Voor de toernooien van Londen in 2012 en Rio de Janeiro in 2016 wist de ploeg zich net niet te kwalificeren.