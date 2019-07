Ranomi Kromowidjojo heeft zich vrijdag op de WK zwemmen in Zuid-Koreaanse Gwangju voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag geplaatst. In de series noteerde ze met 25,86 de vijfde tijd.

Met die tijd was Kromowidjojo 0,47 seconde langzamer dan de Zweedse Sarah Sjöström, die tegelijk met de 28-jarige Nederlandse in het water lag en de snelste was tijdens de series.

Maaike de Waard haalde de halve finales niet. Zij eindigde met 26,40 op de achttiende plek, terwijl de beste zestien door mochten.

De halve finales op de 50 meter vlinderslag staan later op vrijdag op het programma. Kromowidjojo komt zaterdag eventueel in actie in de eindstrijd.

Haar goede optreden op de vlinderslag is voor 'Kromo' een opsteker, nadat ze een dag eerder niet de finale behaalde op de 100 meter vrije slag. Bij het onderdeel waarop ze in 2012 olympisch kampioene werd, zwom ze in de halve finales de negende tijd.

Later deze WK komt Kromowidjojo nog in actie op de 50 meter vrije slag. Femke Heemskerk plaatste zich op de 100 vrij wel voor de finale, die vrijdagmiddag op het programma staat.

Puts wel door, Goosen niet

Op de 50 meter vrije slag bij de mannen plaatste Jesse Puts zich ook voor de halve finales. Met 22,16 seconden tikte hij net op tijd aan om de vijftiende plek in de series te veroveren.

Mathys Goosen haalde bij de 100 meter vlinderslag de halve finales niet. Hij eindigde de series op plek 22.

De Nederlandse equipe is nog altijd op jacht naar haar eerste medaille op de WK, die tot en met zondag duren. Bij de editie van twee jaar geleden in Boedapest eindigde Nederland op vier medailles.