Ryan Lochte maakt volgende week zijn rentree na een schorsing van veertien maanden wegens het gebruik van een onrechtmatig infuus. De Amerikaan doet dan mee aan de nationale kampioenschappen in het Californische Palo Alto.

De 34-jarige Lochte heeft zich voor zes onderdelen ingeschreven bij het toernooi dat van 31 juli tot en met 4 augustus wordt afgewerkt. Hij begint de kampioenschappen met de 100 meter vrije slag.

De zesvoudig olympisch kampioen werd in juli vorig jaar geschorst, nadat hij twee maanden eerder een foto had geplaatst op zijn sociale media. Daarop was te zien dat hij een infuus met verder toegestane middelen kreeg toegediend. Zijn straf ging met terugwerkende kracht op 24 mei 2018 in.

Direct na zijn schorsing liet Lochte al weten dat hij van plan was om zijn comeback te maken en dat hij zou strijden voor een plek in de olympische zwemploeg voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

"Een regel is een regel en ik accepteer dat het als een overtreding wordt gezien", zei hij destijds. "Ik heb echter geen verboden middel gebruikt."

Lochte werd eerder geschorst wegens wangedrag

Lochte werd eerder voor tien maanden geschorst wegens wangedrag tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Hij vernielde toen een wc-deur van een tankstation en deed vervolgens een valse aangifte bij de politie. Samen met drie andere leden van de Amerikaanse ploeg verzon 'Reezy' dat hij beroofd was door mensen die zich als agenten voordeden.

Lochte werd in 2008 olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag in Peking en pakte vier jaar later in Londen het goud op de 400 meter wisselslag. Zijn overige vier olympische titels behaalde hij met de estafetteploeg op de 4x200 meter vrije slag.