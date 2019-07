Ranomi Kromowidjojo is donderdag bij de WK zwemmen in Zuid-Korea blijven steken in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk plaatste zich wel voor de eindstrijd in Gwangju.

De 28-jarige Kromowidjojo kwam in de halve finales tot haar beste seizoenstijd: 53,43, wat overall de negende tijd betekende. Ze is daarmee nog wel reserve. Heemskerk klokte 53,16 en gaat daarmee als nummer zes naar de finale.

Voor Kromowidjojo was er in zowel 2011 als 2013 nog WK-brons op de 100 vrij. Bij de laatste twee edities viel de olympisch kampioene van 2012 met een vierde en vijfde plek net buiten de prijzen. Heemskerk pakte op de WK langebaan nog nooit een medaille op de 100 vrij.

"Ik heb alles gegeven, maar ik ga nog niet mee met de ontwikkeling op de 100 meter vrij, want ik zwem geen 52'ers meer", zei Kromowidjojo in een eerste reactie bij de NOS. "Dit is wel mijn beste tijd van het seizoen, maar ik mis nog de top."

Het resultaat betekent wel dat zowel Kromowidjojo als Heemskerk zeker is van een olympisch ticket op de 100 vrij. Op ieder onderdeel - behalve uiteraard de niet-olympische nummers - is een plek bij de beste twaalf voldoende om volgend jaar te mogen meedoen aan de Spelen in Tokio.

Bijrol Toussaint in finale 50 meter rugslag

In de finale van de 50 meter rugslag kon Kira Toussaint niet meedoen om de prijzen. De Nederlandse tikte aan in 27,85 en werd daarmee achtste en laatste, al noteerde ze wel haar tweede tijd ooit op het onderdeel.

De wereldtitel was voor de Amerikaanse Olivia Smoliga, die de 50 meter aflegde in 27 seconden en 33 honderdsten. Ze deelt het podium met de Braziliaanse Etiene Medeiros (27,44) en de Russin Daria Vaskina (27,51).

De 25-jarige Toussaint was bezig aan haar eerste grote toernooi sinds ze in december vorig jaar vals werd beschuldigd van dopinggebruik. Ze maakte in maart al haar rentree.

Arno Kamminga greep naast een finaleticket op de 200 meter schoolslag. Hij werd in de halve finales tiende (2.08,48) en is daarmee nog wel reserve voor de eindstrijd. Kamminga is net als Kromowidjojo en Heemskerk zeker van de Spelen.

Nederland pakte nog geen medailles op de WK, die tot en met zondag duurt. Bij de editie van twee jaar geleden in Boedapest eindigde Nederland op vier medailles.