Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben in de nacht van woensdag op donderdag de halve finales van de 100 meter vrije slag bereikt bij de WK zwemmen in Zuid-Korea. Bij de mannen bereikte Arno Kamminga op de 200 meter schoolslag eveneens de halve eindstrijd.

De 31-jarige Heemskerk zette in de series van de 100 meter vrij de vijfde tijd neer: 53,56. De drie jaar jongere Kromowidjojo tikte aan in 53,99 en was daarmee de nummer veertien.

De beste zestien zwemsters plaatsten zich voor de halve finales, die later op donderdag op het programma staan. De snelste tijd was in de series voor de Amerikaanse titelverdedigster Simone Manuel, die de Zweedse Sarah Sjöström nipt achter zich liet: 53,10 om 53,11.

Heemskerk pakte op de WK langebaan nog nooit een medaille op de 100 vrij. Voor Kromowidjojo was er in zowel 2011 als 2013 brons. Bij de laatste twee edities viel de olympisch kampioene van 2012 net buiten de prijzen.

Op de 200 meter voor schoolslag voor mannen kwam Kamminga in Gwangju tot de zevende tijd in 2.09,39, waarmee hij als zevende door is naar de halve finales. Ook die wedstrijden zijn later op de dag. Matthew Wilson uit Australië was in de heats met 2.07,29 veruit de snelste.

Nederland pakte nog geen medailles op de WK, die tot en met zondag duren. Bij de editie van twee jaar geleden in Boedapest eindigde Nederland op vier medailles. In Gwangju betekent een plek bij de beste twaalf op ieder onderdeel - behalve de niet-olympische nummers - plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.