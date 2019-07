Kira Toussaint heeft zich woensdag op de WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju met een persoonlijk record voor de finale van de 50 meter rugslag geplaatst. De gemengde estafetteploeg werd gediskwalificeerd in de finale van de 4x100 meter wisselslag.

De 25-jarige Toussaint klokte in de halve eindstrijd van de 50 meter rugslag een tijd van 27,78, wat overall goed was voor de zevende plek. De beste acht zwemsters plaatsten zich voor de finale, die donderdag op het programma staat.

Toussaint verbeterde in de series, die in de nacht van dinsdag op woensdag werden afgewerkt, ook al haar persoonlijk record door aan te tikken in 27,86. In de halve finales was ze dus nog een fractie sneller en zat ze net boven het Nederlands record.

De nationale toptijd op de 50 meter rugslag staat nog altijd op naam van Hinkelien Schreuder, die in juli 2009 in Rome naar een tijd van 27,77 zwom. Toussaint is bezig aan haar eerste grote toernooi nadat ze in december 2018 vals werd beschuldigd van dopinggebruik. Ze maakte in maart al haar rentree.

Maaike de Waard slaagde er in Zuid-Korea niet in zich voor de WK-finale te plaatsen. Ze was een van de vijf zwemsters die een tijd van boven de 28 seconden noteerden: 28,04. De Waard eindigde daarmee op de twaalfde plek.

Gemengde estafetteploeg gediskwalificeerd

De finale van de 4x100 meter wisselslag liep voor de gemengde estafetteploeg uit op een teleurstelling. De Nederlandse formatie, bestaande uit Toussaint, Femke Heemskerk, Arno Kamminga en Mathys Goosen, werd gediskwalificeerd.

Het goud ging naar Australië in een tijd van 3.39,08. Daarmee troefden de Australische zwemmers de Verenigde Staten (zilver in 3.39,10) en Groot-Brittannië (brons in 3.40,68) af.

Nederland is nog altijd zonder medailles op de WK in Gwangju, die nog tot en met zondag duurt.

In de finale van de 200 meter vlinderslag imponeerde Kristof Malik door het tien jaar oude wereldrecord van Michael Phelps te verbeteren. De pas negentienjarige Hongaar tikte aan in 1.50,73. De mondiale toptijd stond op 1.51,51.