IOC-voorzitter Thomas Bach is onder de indruk van de voorbereidingen die Tokio treft voor de Olympische Spelen, die over exact een jaar beginnen. De Duitser bracht woensdag een bezoek aan de Japanse stad.

"Ik kan oprecht zeggen dat ik nog nooit een stad heb gezien die er een jaar voor de Spelen zo goed voor stond als Tokio", zei de 65-jarige Bach bij de bijeenkomst.

Het stadion waarin de openingsceremonie over een jaar wordt gehouden is nagenoeg af en in totaal zijn slechts drie locaties nog niet af. Bovendien zijn er al ruim drie miljoen tickets verkocht en hebben al meer dan 200.000 mensen zich aangeboden als vrijwilliger.

De Japanse premier Shinzo Abe liet bij de bijeenkomst eveneens weten blij te zijn met de voortgang sinds Tokio de Zomerspelen kreeg toegewezen in 2013. "De afgelopen zes jaar zijn voorbij gevlogen. Ik ben blij dat de voorbereiding verlopen zoals gepland", zei hij.

Overigens verliep niet alles vlekkeloos, want eerder dit jaar stapte Tsunekazu Takeda op als voorzitter van het Japans olympisch comité op verdenking van corruptie bij de toewijzing van de Spelen aan Tokio. Ook vielen de kosten flink hoger uit dan gepland.

Recordaantal medailles voor Nederland?

Steeds meer Nederlandse sporters plaatsen zich voor de Spelen in Tokio. Ons land is in ieder geval vertegenwoordigd bij atletiek, boogschieten, (openwater)zwemmen, paardensport, schoonspringen, voetbal en zeilen.

Databureau Gracenote rekende dinsdag uit dat Nederland in Tokio een recordaantal van 34 medailles kan halen, vooral in het wielrennen, baanwielrennen, en zeilen. Het nationale record staat op 25 medailles, behaald bij de Spelen van Sydney in 2000.

De openingsceremonie van de Spelen is op 24 juli 2020 in het National Stadium in Tokio.