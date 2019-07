Zeilster Marit Bouwmeester heeft woensdag zilver gepakt bij de WK Laser Radial in het Japanse Sakaiminato. De 31-jarige Friezin stond voor aanvang van de slotdag nog vierde, maar mocht vooral dankzij een sterke laatste race alsnog naar het podium.

Op de slotdag voegde Bouwmeester een uitvalbeurt en een tiende plek aan haar resultaten toe. Dat eerste resultaat werd haar tweede aftrekrace van het WK. Daarmee eindigde Bouwmeester met een totaal van 86 punten alsnog op het podium.

Het goud ging naar de Deense Anne-Marie Rindom (50 punten). Alison Young (89 punten) pakte het brons.

"Ik heb echt netjes gezeild deze week en geknokt voor ieder punt", aldus Bouwmeester. "Dat het deze week niet meezat, dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Denemarken heeft het gewoon goed gedaan hier, dus het is een terechte winnaar."

De olympisch kampioene verloor dinsdag door materiaalpech kostbare punten. Daardoor was ze voor aanvang van de slotdag al nagenoeg kansloos voor goud.

Bouwmeester, die olympisch zilver (2012) en goud (2016) op haar erelijst heeft staan, kroonde zich in het verleden drie keer tot wereldkampioene in de Laser Radial-klasse. Ze veroverde goud in 2011, 2014 en 2017. Net als in 2010 pakte de Friezin in 2018 ook al WK-zilver. Ze was al zeker van een plaats op de Olympische Spelen in het Japanse Tokio in 2020.

Daphne van der Vaart moest op het WK genoegen nemen met de elfde plaats. Mirthe Akkerman eindigde als 27e.