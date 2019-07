In navolging van de Australiër Mack Horton hebben ook Sun Yang en Duncan Scott bij de WK zwemmen in Zuid-Korea een waarschuwing gehad van zwembond FINA. Topzwemmer Sun houdt de gemoederen flink bezig bij het toernooi in Gwangju.

De Chinees zat in 2014 een dopingstraf uit en werd kort voor de WK vrijgesproken van het opnieuw schenden van de dopingregels. De zaak is nog niet afgehandeld, maar hij mag dus wel gewoon in actie komen in Zuid-Korea.

Dat is tegen het zere been van veel zwemmers. Horton weigerde maandag uit protest op het podium te stappen, nadat hij op de 400 meter vrije slag zilver had gepakt achter Sun. En de Brit Duncan Scott had dinsdag na zijn bronzen plak op de 200 meter vrije slag eveneens geen trek om het podium te delen met de Chinese winnaar.

Het leidde bij de medaille-uitreiking van de 200 meter vrij tot een woede-uitbarsting van Sun, die er niet van was gediend dat Scott hem compleet negeerde.

De wereldkampioen schreeuwde op het podium naar de Brit en zei hem na de ceremonie: "You're a loser, I'm a winner (Jij bent een verliezer, ik ben een winnaar)." Het incident kwam beide zwemmers op een waarschuwing van de FINA te staan.

Sun niet geliefd op WK

Horton en Scott zijn niet de enigen die fel tegen de WK-deelname van de veelbesproken Sun gekant zijn. Veel andere zwemmers én toeschouwers lieten blijken achter de protestacties te staan.

De 27-jarige Sun domineert al jaren op de 200, 400 en 800 meter vrije slag. Het goud op de 200 vrij bij de WK in Zuid-Korea betekende al de elfde wereldtitel uit zijn loopbaan. Hij is bovendien drievoudig olympisch kampioen.

De WK zwemmen in Gwangju duren nog tot en met zondag. Nederland pakte vooralsnog geen medailles op het toernooi.