Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor de halve finales van de 50 meter rugslag geplaatst bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. De gemengde estafetteploeg bereikte de eindstrijd van de 4x100 meter wisselslag.

De 25-jarige Toussaint kwam in de series tot 27,86, overall de derde tijd. De drie jaar jongere De Waard klokte 28,19 en is daarmee de nummer twaalf van de heats. De beste zestien zwemsters gingen door naar de halve finales.

In Gwangju werd de snelste tijd op de 50 meter rugslag neergezet door de Chinese Yuanhui Fu: 27,70. De halve eindstrijd is later op woensdag en de finale volgt donderdag.

Bij de WK in Zuid-Korea staan naast wereldtitels ook tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio op het spel. Voor een olympisch ticket moet bij de eerste twaalf worden geëindigd. De 50 meter rugslag is een niet-olympisch nummer.

Gemengde estafetteploeg haalt olympische limiet

Op de 4x100 meter gemengde estafette kwamen Toussaint, Arno Kamminga, Mathys Goosen en Femke Heemskerk in de halve finales tot een tijd van 4.33,44. Ze voldeden daarmee aan de olympisch limiet en gaan als zevende door naar de finale.

Nederland pakte nog geen medailles in Gwangju. De langebaanploeg wordt aangevoerd door Ranomi Kromowidjojo en Heemskerk, die later nog individueel in actie komen.

Eerder slaagden de waterpolosters, openwaterzwemmers en schoonspringsters er niet in een WK-medaille te veroveren in Zuid-Korea.