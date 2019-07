Ties Elzerman is er dinsdag bij de WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd de finale op de 50 meter schoolslag te bereiken.

Elzerman klokte in de halve eindstrijd een tijd van 27,61, waarmee hij in zijn heat kansloos als achtste en laatste eindigde. Overall was die tijd eveneens goed voor de laatste plek. Elzerman was in de halve finales een stuk langzamer dan in de series, toen hij aantikte in 27,19.

In april 2018 zwom Elzerman in Eindhoven nog naar een tijd van 27,02 en daarmee is hij de houder van het Nederlands record op de 50 meter schoolslag. Ook op de kortebaan heeft hij de nationale toptijd op dat nummer in handen (26,32).

Nederland is nog zonder medailles op de WK, die zondag zijn begonnen. De estafettevrouwen waren op de openingsdag een kanshebber voor een podiumplek op de 4x100 meter vrij, maar Nederland eindigde als vierde.

De WK langebaanzwemmen duurt nog tot en met zondag. Bij de vorige editie van twee jaar geleden in Boedapest eindigde Nederland op vier medailles.