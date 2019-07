Robin Haase is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Hamburg. De Nederlander verloor op het Duitse gravel in drie sets van de Noor Casper Ruud, de nummer 69 van de wereld. Het werd 6-3, 3-6 en 6-1.

Haase begon de partij voortvarend met een break in de eerste game, maar een game later werd hij al teruggebroken. De nummer 86 van de wereld liep bij een 3-2-stand opnieuw tegen een break aan en moest de eerste set laten aan Ruud.

In de tweede set ging het Haase een stuk beter af. Hij had aan één break genoeg om de stand in sets gelijk te trekken.

Haase kon zijn goede spel in de beslissende set geen passend vervolg geven. Hij werd in zijn eerste servicebeurt direct gebroken en kwam die achterstand niet meer te boven.

Het is al de tweede week op rij dat Haase niet verder komt dan de eerste ronde van een ATP-toernooi. Vorige week in het Kroatische Umag was hij ook al na één wedstrijd klaar nadat hij had verloren van de Rus Andrey Rublev.

Haase gezakt op wereldranglijst

Door zijn mindere vorm is Haase, die vorige week nog op de 78e plek op de ATP-ranking stond, afgezakt naar de 86e plaats op de wereldranglijst. Het is zijn laagste klassering sinds juli 2016.

Eerder deze maand presteerde Haase nog wel aardig op Wimbledon. Hij strandde weliswaar in de tweede ronde, maar gaf daarin de Canadees Milos Raonic goed partij.

In het dubbelspel is Haase in Hamburg nog wel actief. Samen met landgenoot Wesley Koolhof komt hij later op dinsdag in actie tegen de Boliviaanse Hugo Delien en Thiago Monteiro uit Brazilië.